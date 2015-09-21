Дипломат объяснил в ООН, какие цели Россия преследует на СВО.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат действия по ограничению военного потенциала Украины в ответ на поставки коллективным Западом вооружений и боевой техники киевскому режиму, а также на безрассудные призывы стран к Киеву "одержать военную победу". Соответствующей информацией дипломат поделился с коллегами в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он отметил, что такую позицию Россия будет занимать до того момента, пока Украина не займет реалистичную позицию на переговорах.

Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что на текущий момент от украинской стороны, президента Владимира Зеленского и его сподвижников Россия слышит не о готовности к миру, а политики говорят об угрозах и ультиматумах. Василпй Небензя добавил, что западные кураторы поощряют такую ситуацию, потому что им выгодна "война до последнего украинца". По словам дипломата, это дает странам получать колоссальные прибыли для военно-промышленного комплекса, испытывать вооружение НАТО.

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций