Страны коллективного Запада осознают, что на Украине из украинского нациста Степана Бандеры киевский режим сделал национального героя. Но при этом международные союзники всячески скрывают это публично. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Justin Podur бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Специалист добавил, что на территории Украины население поет песни про националиста и возводит в его честь памятники. Американец уверен, что власти страны воспитывают молодое поколение в данном направлении. При этом Запад по-прежнему говорит о неспровоцированности российской специальной операции.
Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Напомним, что во время встречи с работниками Обуховского завода в Петербурге 18 января российский президент Владимир Путин заявил о том, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником фашиста Адольфа Гитлера. Глава государства добавил, что украинские военные продолжают практику заградотрядов, а также расстрела гражданских лиц на Донбассе и на прилегающих территориях.
Американский разведчик допустил восстание против Зеленского.
Фото и видео: YouTube / Justin Podur
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