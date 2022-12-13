Скотт Риттер рассказал о том, что Украина воспитывает молодежь в духе неонацизма.

Страны коллективного Запада осознают, что на Украине из украинского нациста Степана Бандеры киевский режим сделал национального героя. Но при этом международные союзники всячески скрывают это публично. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Justin Podur бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Специалист добавил, что на территории Украины население поет песни про националиста и возводит в его честь памятники. Американец уверен, что власти страны воспитывают молодое поколение в данном направлении. При этом Запад по-прежнему говорит о неспровоцированности российской специальной операции.

Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что во время встречи с работниками Обуховского завода в Петербурге 18 января российский президент Владимир Путин заявил о том, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником фашиста Адольфа Гитлера. Глава государства добавил, что украинские военные продолжают практику заградотрядов, а также расстрела гражданских лиц на Донбассе и на прилегающих территориях.

Американский разведчик допустил восстание против Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Justin Podur