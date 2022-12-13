Американский разведчик допустил восстание против Зеленского

Скотт Риттер считает, что Украина уже проиграла на поле боя.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил восстание Вооруженных сил Украины против украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление офицер Корпуса морской пехоты США в отставке сделал в ходе выступления в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Гость шоу напомнил о критическом состоянии ВСу на боевых действиях. Он прогнозирует, что уже летом солдаты киевского режима могут остаться от боевых припасов, поэтому останутся в безвыходном положении. Он напомнил, что страны-участницы НАТО не способны вовремя восполнить запасами и утолить "снарядный голод".

Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт считает, что все прекрасно понимают, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. По словам Скотта Риттера, сейчас карты раскрыты, а Украина "уже проиграла" российской стороне.

В США обратились к Киеву с предупреждением о возможной потере новых территорий.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom