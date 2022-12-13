Американский разведчик допустил восстание против Зеленского

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил восстание Вооруженных сил Украины против украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление офицер Корпуса морской пехоты США в отставке сделал в ходе выступления в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Гость шоу напомнил о критическом состоянии ВСу на боевых действиях. Он прогнозирует, что уже летом солдаты киевского режима могут остаться от боевых припасов, поэтому останутся в безвыходном положении. Он напомнил, что страны-участницы НАТО не способны вовремя восполнить запасами и утолить "снарядный голод".
Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Эксперт считает, что все прекрасно понимают, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. По словам Скотта Риттера, сейчас карты раскрыты, а Украина "уже проиграла" российской стороне.
В США обратились к Киеву с предупреждением о возможной потере новых территорий.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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