Скотт Риттер рассказал о том, что Украина не заинтересована в дальнейших боевых действиях.

Киевский режим потеряет контроль над новыми территориями в том случае, если не прекратит военный конфликт с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Rebirth of Communism сделал бывший американский офицер разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер. Эксперт добавил, что украинские власти лишились в ходе проведения специальной военной операции РФ от 200 до 300 тысяч своих солдат, а миллионы граждан стали беженцами. Он также напомнил о потере большого количества гражданской и военной инфраструктуры, общий ущерб от этого оценивается в триллионы долларов. По мнению Риттера, ВСУ и Киев не могут быть на самом деле заинтересованными в продолжении регионального кризиса.

Произошла необратимая потеря Украиной 20 процентов территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится. Скотт Риттер, экс-офицер разведки США

Экс-разведчик США Риттер: попытка нанести поражение России обернется концом света.

Фото и видео: YouTube / Rebirth of Communism