Скотт Риттер заметил, что в истории мира ядерная держава еще ни разу не проигрывала.

Американский бывший разведчик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер обратился к Польше из-за России. В эфире YouTube-канала Rebirth of Communism специалист объяснил, что попытка Варшавы развались российское государство или нанести этой стране поражение приведет лишь к катастрофическим последствиям для самих агрессоров. Эксперт напомнил польским представителям о том, что за всю мировую историю ни одна ядерная держава не была побеждена противниками.

Говорить о поражении России — значит желать конца света. <…> Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию Вооруженных сил Украины к октябрю 2023 года. По мнению иностранного специалиста, киевский режим перестанет получать боеприпасы от западных союзников и партнеров к середине лета, поэтому армия Украины уже осенью потерпит поражение.

Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера.

Фото и видео: YouTube / Rebirth of Communism

