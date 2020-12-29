Sina восхитилась российской ракетой "Сармат"

В Китае оценили возможности новой ракеты С-28.

Межконтинентальным С-28 "Сармат" восхитились в Китае. Журналисты местного издания Sina оценили возможности российской ракеты, на создание которой Москва потратила около 70 миллиардов рублей. По мнению иностранных военных экспертов, данное оружие является мощным инструментом для сдерживания сил потенциального врага.

В СМИ уточнили, что что вес российской ракеты составляет 100 тонн при дальности поражения цели в 10 тысяч километров. Она одновременно способна нести 16 управляемых ядерных боеголовок. Для перехвата С-28 противнику потребуется не менее 500 противоракет. На данный момент "Сармат" прошел испытания от производителя и подтвердил технические характеристики.

В Китае напомнили, что ракета оснащена жидкостными двигателями. Уже сейчас России имеет две версии "Сарматов". Одна из них создана специально для противодействия Америке и обладает соответствующей дальностью полета и ликвидации целей. Вторая - для стран в европейском регионе, которые входят в состав НАТО. Журналисты отметили, что боевые качества обоих модификаций одинаковы.

В Минобороны рассказали, когда начнутся испытания ракеты "Сармат".

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