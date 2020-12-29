Китайские эксперты назвали "слабые места" самолета.

Sina: российскому истребителю Су-57 далеко до передового мирового уровня. Об этом китайские журналисты сообщили в авторском материале. Перевод материала предоставили представители "ИноСМИ".

Китайские эксперты уверены, что боевой самолет пятого поколения недоработан. Они сделали выводы на основе данных, размещенных в социальных сетях и открыты источниках о характеристиках и параметрах борта. Также аналитики изучили фотографии Су-57. В публикации говорится о том, что Су-57 не сможет достойно проявить себя в воздушном пространстве и противостоять в бою против американских "невидимок" F-22 и F-3.

Слабыми местами российского истребителя эксперты назвали конструкцию фюзеляжа. Самолет сравнивают с его предшественником Су-27. Среди преимуществ российского истребителя авторы выделили маневренность и наличие большого отсека для вооружения.

Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году.

Фото: Минобороны России