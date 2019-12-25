В Sina рассказали о вооружении России на полуострове.

Китай предупредил НАТО о последствиях попытки штурма Крыма. Об этом рассказали журналисты издания Sina. Перевод материала подготовили представители "ПолитРоссии". Иностранцы объяснили в тексте, что Россия превратила полуостров в крепость, захват которой грозит для атакующего неприятными последствиями.

В Китае напомнили, что для России Крым имеет стратегическое значение, так как регион располагается на Черном море. Кроме санкционного давления и ухудшения отношений с Западом Москве приходится противодействовать военным провокациям со стороны НАТО.

Деятельность НАТО в Черном море фактически нацелена на полуостров Крым...В ответ российская армия превратила полуостров в крепость, ее зенитные системы С-400 готовы сбивать любые истребители, пересекающие границу материал Sina

Кроме зенитных комплексов С-400 Крым также имеет истребители Су-30, бомбардировщики Су-24, большое количество надводных и подводных кораблей Черноморского флота, противокорабельные ракетные комплексы. Эксперты утверждают, что в регионе сформирована мощная боевая группировка, включающая артиллерию, разведку, ПВО, береговую охрану и тыловое и инженерное обеспечение.

Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году.

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