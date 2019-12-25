Китай назвал "Небо-У" "заклятым врагом" американских F-35

В Sina рассказали о возможностях российской РЛС.

В Китае назвали российскую "Небо-У" "заклятым врагом" истребителей F-35. Об этом заявили журналисты издания Sina. Авторы публикации уверены, что РФ имеет все возможности для того, чтобы сбивать боевые самолеты пятого поколения, произведенные американцами. несмотря на то, что F-35 обладает повышенной скрытностью и мощной способностью проникновения в цели, авиацию способна заметить радиолокационная станция метрового диапазона "Небо-У".

В целом Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную публикация Sina

Российская РЛС может засекать движущиеся цели на высоте 75 тысяч метров и расстоянии 600 км. После захвата цели ее можно отслеживать при помощи ЗРК С-400 или комплекса "Панцирь-С1".

Sina назвала ядерное вооружение США неэффективным из-за С-500.

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