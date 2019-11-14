Sina: российский БЖРК "Баргузин" поразит американцев

В Sina заявили о возможном возобновлении разработки российского "ракетного поезда".

Sina: российский боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин" поразит американцев. Китайские журналисты считают, что внешне состав не будет отличим от обычного грузового поезда, однако по своим характеристикам он способен "привести в ужас" США.

Напомним, что в 2017 году Москва заявила о прекращении создания БЖРК "Баргузин" из-за нехватки средств. В Китае считают, что в ближайшее время Россия может объявить о возобновлении проекта, так как для этого есть необходимые условия. В издании напомнили, что огромная территория государства хорошо подходит для создания такого типа поезда.

Напомним, что "Баргузин" должен быть оборудован тремя пусковыми установками по 10 боеголовок на каждую. При этом поезд может осуществлять запуск межконтинентальных ракет с любого участка железной дороги. Для БЖРК оборудован командный пункт, система связи.

Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин".