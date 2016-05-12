Боевой железнодорожный комплекс в России может появиться через три-пять лет.

Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев. Специалист объяснил, что ракетные войска стратегического назначения могут получить на вооружение боевой железнодорожный комплекс в течение следующих трех или пяти лет.

Развёртывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей Владимир Евсеев, эксперт в области стратегических вооружений

Владимир Евсеев добавил, что для этого надо, чтобы соответствующее решение приняло руководство страны. Ранее предполагалось, что "Баргузин" будет разработан до 2018 года. В 2017 году журналисты узнали о том, что работы по данному проекту приостановлены.

Специалист добавил, что на создание опытного образца "Баргузина" у России, а также на проведение летных испытаний и отработку систем уйдет в пределах трех-пяти лет. Для ракетного комплекса этот срок можно считать очень коротким.

В России испытали ракетный поезд нового поколения.