В "ВПК" рассказали о преимуществах "Баргузина".

В России предложили ответить США ядерным "паровозиком". Об этом рассказал эксперт "Военно-промышленного курьера". Он считает, что эффективной реакцией на замену американских межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III на более современное оружие со стороны РФ должно быть создание боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин".

В нем такие же с виду вагоны, нагрузка которых не превышает 65 тонн. Состав тянет один тепловоз. Но уже не прежний, а вновь разработанный, имеющий повышенную мощность публикация "ВПК"

В публикации упоминается, что поезд будет лишен недостатков подвижных грунтовых ракетных комплексов, например, "Ярсов". Автор статьи напомнил, что маршруты движения "Ярсов" уже известны противнику или могут быть разведаны. Однако "Баргузин" станет "нераспознаваем ни для космической разведки, ни для наземной".

Напомним, что разработка "Баргузина" приостановлена с марта 2018 года. Внешние поезд задумывался абсолютно неотличимым от технического состава.

Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин".