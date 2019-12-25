Чарльз Ричард раскритиковал использование США ракет LGM-30G Minuteman III.

Пентагон обнаружил уязвимость в безопасности США в области стратегических вооружений. Такое заявление во время заседания по делам Вооруженных сил в Сенате сделал адмирал Чарльз Ричард. По мнению военного, Пекин и Москва значительно опережают Вашингтон по данному направлению. Он заявил, что Америка больше не может сдерживать противников "реликтами холодной войны".Таким оружием он назвал межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III. На вооружении армии находятся порядка 450 единиц таких ракет. При этом других заменяющих МРБ у наземного базирования сил США нет

Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020-2030-х? Они устарели, компаниям невыгодно прилагать усилия для того, чтобы возобновить производство. Нам нужны эффективные системы вооружения, которые действительно доберутся до цели. адмирал Чарльз Ричард

Напомним, что также США ранее имели на вооружении более мощные МБР - тяжелые LGM-118A Peacekeeper. Они способны были нести по десять боевых блоков. Оружие Вашингтону пришлось ликвидировать в соответствии с договором СНВ-2. С того времени разработчики занимались только модернизацией LGM-30G Minuteman III. Ричард заметил, что многие механизмы и детали для этих ракет больше не изготавливаются, так как никто не знает, как их делать.

В США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса.

Фото: YouTube/Senator Deb Fischer