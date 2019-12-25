Адмирал Чарльз Ричард выступил с речью в Конгрессе об угрозах российского вооружения.

В США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса. Такое заявление на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса заявил адмирал Чарльз Ричард. По мнению эксперта, руководящего Стратегическим командованием СТРАТКОМ ВС США, Москва специально разработала комплексы для противостояния американской противоракетной обороне.

Модернизация включает такие новые технологии в системы вооружений, как способный нести ядерное оружие...гиперзвуковой "Авангард"...подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой и способный нести ядерное оружие, а также крылатая ракета "Скайфолл" ("Буревестник") адмирал Чарльз Ричард

Адмирал заметил, что такое оружие способно создать несимметричный потенциал стратегических вооружений, которые ранее никогда не применялись в мировой практике. Ричард напомнил, что в октябре прошлого года Минобороны РФ провело испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон". Сложившуюся ситуацию военный охарактеризовал как угрозу национальной безопасности и повышение уровня опасности для союзников и партнеров США, вызову принципу сдерживания.

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе.

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