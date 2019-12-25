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В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе
Сегодня, 8:45
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lesjasap

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе

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Эксперт СТРАТКОМА объяснил, что США будут бороться с Россией и Китаем одновременно.

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Стратегического командования американских Вооруженных сил (СТРАТКОМ). Адмирал Чарльз Ричард пояснил, что в ближайшие 10 лет Вашингтон впервые получит сразу двух противников, которые обладают ядерным потенциалом. Речь идет о соперничестве в данном вопросе и с Россией, и с Китаем.

Чарльз Ричард считает, что на данный момент в КНР близки к созданию ядерной триады. К концу десятилетия Пекин будет стратегическим конкурентом США на равных условиях. Уже сейчас Китай превосходит Америку по скорости расширения общего военного потенциала. В стране создаются новые системы управления, которые увеличивают боеготовность.

Эксперт напомнил, что Москва последние 15 лет также занимается модернизацией военного управления, увеличивает эффективность военных учений. В США считают, что Россия достигает результатов на 70%.

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Теги: китай, стратком, сша, ядерное оружие, ядерный арсенал
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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