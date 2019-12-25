В Sohu объяснили, когда авиация и флот не смогут помочь РФ и США.

В Китае рассказали, как Россия может уничтожить авианосный флот США. Издание Sohu считает, что РФ - это единственное государство, способное разгромить боевые самолеты из Америки. Аналитики объяснили, что сейчас американская финансовая система находится не в лучшем своем периоде. ФРС пришлось напечатать дополнительно несколько триллионов долларов, чтобы влить их в экономику. Журналисты предположили, что США намерена ввязаться в новую войну, чтобы обеспечить себе стабильный экономический рост.

Американский военные флот располагает 11 авианосцами и десятками других кораблей. С воздуха они могут рассчитывать на поддержку сотен самолетов различных моделей авторы Sohu

В Китае напомнили, что Россия обладает мощным подводным флотом. Он насчитывает несколько десятков типов кораблей с уникальными характеристиками. В КНР добавили, что ракеты подлодок смогут достать противника в любой точке мира. Журналисты отметили, что до открытого противостояния между странами может не дойти дело. Они добавили, что если одна из стран захочет применить ядерное оружие, то авиация и флот будут уже не нужны.

Sohu: Россия накажет США за попытку перекрыть Северный морской путь.