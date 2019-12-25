В Sohu рассказали о создании Россией альтернативы украинским двигателям.

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией. Об этом рассказали журналисты из издания Sohu. Они напомнили, что на украинской территории ранее находилось большое количество советской техники, а также промышленных объектов. На местных заводах изготавливались детали для боевых машин. Киев делал поставки для нужд РФ до 2014 года. После обострения отношений между государствами из-за Крыма, поставки в Москву газотурбинных двигателей приостановились.

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Аналитики Sohu считают, что отменой поставок деталей для военной техники Киев попытался нанести РФ удар по оборонной способности. Однако эта попытка "завершилась позором для Киева".

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В Китае отметили, что РФ наладила собственное производство двигателей для военных кораблей. Все новые фрегаты будут иметь отечественные двигатели, начиная с "Адмирала Головко". Иностранное СМИ восхитилось тем, как Москва сумела быстро выйти из сложного положения и создать собственную альтернативу украинским аппаратам.

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