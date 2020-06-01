Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90. Об этом рассказали журналисты в публикации для местного издания Sohu. Эксперты напоминают, что между КНР и Индией продолжаются территориальные споры. В связи с этим индийская сторона направила в приграничные регионы десятки боевых машин. Страна также увеличивает свое вооружение и человеческие силы в спорном регионе Ладакха. Разведчики заметили размещенные ПВО около долины Галлеван.
В Кита заявили, что Пекин готов отразить любую атаку со стороны Индии. В частности, военные готовятся нанести удар по таковым мощностям Индии в случае агрессии противника. Автор Sohu уверен, что власти Индии решили отрабатывать боевые действия в регионе и "идти до конца". Китайский обозреватель считает, что в результате противостояния с Китаем военные из Индии будут "разгромлены".
Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая.
Видео: YouTube / Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все