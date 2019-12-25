США готовы выступить в качестве посредника или арбитра в отношениях между Индией и КНР.

Дональд Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Он рассказал, что между сторонами с населением в 1,4 млрд человек в каждой "идет большой конфликт". При этом, по словам политика, оба государства имеют очень мощные армии.

Индия не в восторге и, возможно, Китай не в восторге...Я бы сделал это, если они думают, что это поможет. Посредником или арбитром я бы стал Дональд Трамп

Президент США заметил, что беседовал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Чиновник "не хорошо настроен" относительно того, что происходит у Индии с Китаем. Самого Моди Трамп назвал "замечательным джентльменом".

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая.