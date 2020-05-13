Самолетам Су-30МКИ Индии пришлось совершать внеочередной облет территории.

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая. Об этом сообщили местные журналисты из агентства ANI и India Today. Источники рассказали, что военные подняли в воздух самолеты Су-30МКИ ВВС Индии из-за появления вертолетов КНР вблизи границы. В Индии это действие со стороны иностранцев расценили как потенциальную угрозу.

Истребители Индии Су-30МКИ на прошлой неделе совершили внеочередной облет линии контроля в Ладакхе. Известно, что китайские вертолеты так и не нарушили границу. Однако сам инцидент произошел практически тогда, когда Индия уличила Китай в стычке на границе у своего штата Сикким. В конфликте участвовали около 150 человек в обеих сторон. Военнослужащие двух государств отведены от места столкновения.

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Видео: YouTube / Aviation Wall