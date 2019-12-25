Китай нанес ракетный удар по территории Индии. Об этом сообщили местные информационные агентства со ссылкой на индийских военных. Журналисты рассказали, что причиной конфликта стал недавний обстрел китайских пограничников. Тогда в оборонном ведомстве страны заявили о минимум семи пострадавших. В качестве ответной меры власти КНР приняли решение ударить по территории Индии. Это нападение привело к ликвидации легкого бронированного автомобиля, а также ранению четырех индийских военнослужащих.
Напомним, что Китай и Индия имеют ядерное вооружение. В связи с этим обстоятельством конфликт между сторонами мог вылиться в полномасштабный военный конфликт. Его удалось избежать благодаря экстренным переговорам. На данный момент общественности неизвестна информация относительно того, почему Индия вторглась на подконтрольную территорию Китая, а также зачем атаковала военных на границе.
В Индии поезд раздавил 14 человек.
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