Ранено четыре военнослужащих.

Китай нанес ракетный удар по территории Индии. Об этом сообщили местные информационные агентства со ссылкой на индийских военных. Журналисты рассказали, что причиной конфликта стал недавний обстрел китайских пограничников. Тогда в оборонном ведомстве страны заявили о минимум семи пострадавших. В качестве ответной меры власти КНР приняли решение ударить по территории Индии. Это нападение привело к ликвидации легкого бронированного автомобиля, а также ранению четырех индийских военнослужащих.

Напомним, что Китай и Индия имеют ядерное вооружение. В связи с этим обстоятельством конфликт между сторонами мог вылиться в полномасштабный военный конфликт. Его удалось избежать благодаря экстренным переговорам. На данный момент общественности неизвестна информация относительно того, почему Индия вторглась на подконтрольную территорию Китая, а также зачем атаковала военных на границе.

В Индии поезд раздавил 14 человек.