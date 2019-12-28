Американка соцсетях выложила снимок неизвестного существа.

Загадочное существо с зубастым хвостом вымыло на побережье Нью-Йорка. Об этом сообщили журналисты издания Daily Star. На необычное существо обратила внимание местная жительница по имени Лия Деннисон. Вместе со своим возлюбленным она прогуливалась по Брайтон-Бич, когда увидела странно создание. Американца разместила фотографию в социальных сетях, чтобы узнать о том, кого же именно она встретила.

Один из знакомых Лии предположил, что девушка могла засечь морскую лисицу. Ее также называют колючим скатом. Однако проблема заключается в том, что эти существа обитают у восточного побережья Атлантического океана, а не западного. Они распространены в Исландии, Норвегии, а также от Северного моря до ЮАР. На кадрах видно, что у существа есть длинный хвост с шипами, которые напоминают зубы. По телу особи расположены круглые наросты.

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Видео: YouTube / Daily Star