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В Индии умер актёр из "Миллионера из трущоб" и "Жизни Пи"

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Актер умер в больнице в возрасте 53 лет, причина смерти при этом не уточняется.

Индийский актер Ирфан Кхан, известный по ролям в голливудских и болливудских фильмах, умер в Мумбаи. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Актер умер в больнице в возрасте 53 лет, причина смерти при этом не уточняется. В 2018 году Ирфан Кхан заявлял, что у него – нейроэндокринная опухоль, он проходит лечение в Лондоне.

Актер снимался в фильмах "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Мой дорогой Мумбаи", "Мир Юрского периода", "Воин", "Новый Человек-паук", "Инферно" и "Нью-Йорк".  

Ранее умер исполнитель роли шерифа в фильме "Рэмбо".

Видео: YouTube/ Трейлеры к фильмам

Теги: актёр, жизнь пи, миллионер из трущоб, умер
Категории: Лента новостей,

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