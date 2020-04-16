Американский актер Брайан Деннехи скончался на 82-году жизни.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в америке умер исполнитель роли шерифа в фильме "Рэмбо". Об этом сообщает портал TMZ.

Американский актер Брайан Деннехи скончался на 82-году жизни. Отмечается, что медики вскрытие проводить не будут, потому что смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, что Брайан Деннехи снялся в таких фильмах, как "Хорошая жена", "Черный список", "Ромео + Джульетта", "Четыре тысячи четыреста", "Живот архитектора" и многих других. В 2001 актер получил премию "Золотой глобус" за роль Уилли Ломана в фильме "Смерть коммивояжера".d\

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Видео: Youtube/BAMorg, Strombo, The Upcoming