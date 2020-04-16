Вышел трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди

История расскажет о знаменитом американском гангстере Аль Капоне.

В сети появился трейлер фильма о знаменитом американском гангстере Аль Капоне. Недавно он получил новое название. Теперь кинолента режиссера Джоша Транка называется Capone, или в русском варианте – "Лицо со шрамом".

Ранее фильм назывался "Фонзо". Его съемки начались в марте 2018 года в Новом Орлеане. Планировалась, что лента выйдет в широкий прокат в конце 2019 года, однако премьеру перенесли на неопределенный срок.

На днях за содержание сцен с демонстрацией насилия, секса и нецензурной брани фильм получил официальный рейтинг "R". Это говорит о том, что картина появится в прокате совсем скоро.

Главную роль исполнил британский актер Том Харди. Для того чтобы перевоплотиться в мафиози ему пришлось пройти через радикальную внешнюю трансформацию. Напомним, лицо и шея Аль Капоне были обезображены шрамами.

В фильме также снялись Кайл Маклахлен, Линда Карделлини, Джек Лауден, Мэтт Диллон и Нил Бреннан.

Ранее мы писали, что коммунисты потребовали запретить сериал "Зулейха открывает глаза".

Видео: YouTube / Film Fans