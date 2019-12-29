"Северная верфь" заключила контракты по строительству до 2029 года

На данный момент на заводе строятся пять корветов и пять фрегатов.

Стало известно, что судостроительный завод "Северная верфь" обеспечен заказами почти на 10 лет вперёд. По словам гендиректора предприятия Игоря Пономарёва, верфь получила как гражданские, так и военные заказы вплоть до 2029 года.

На данный момент на заводе уже строятся пять корветов и пять фрегатов. Также с 2017 года был сформирован портфель заказов на выпуск 14 траулеров-процессоров и ярусоловов.

Напомним, что "Северная верфь" появилась в 1912 году. За 100 лет она выпустила более 600 кораблей.

Ранее мы сообщили, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" закончил испытания.

Фото: Piter.tv