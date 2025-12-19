Патрушев запустил центр приборостроения для судостроения в Петербурге

В СПбГМТУ открыли центр, где будут создавать приборы и учить инженеров.

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев принял участие в открытии Центра технологий приборостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Площадка ориентирована на разработку приборов и подготовку кадров для судостроительной отрасли. Источник: официальные сообщения СПбГМТУ.

В Санкт-Петербурге начал работу Центр технологий приборостроения, созданный на базе СПбГМТУ. Новое научно-технологическое подразделение предназначено для разработки современных контрольно-измерительных и лабораторных приборов, а также для практической подготовки студентов инженерных специальностей.

По словам Николая Патрушева, в центре обеспечен полный производственный цикл. Он отметил, что рамках Центра технологий приборостроения сформированы все необходимые научно-технологические участки для обеспечения полного цикла создания контрольно-измерительных и лабораторных приборов — от проектирования и изготовления печатных плат до финальной сборки и юстировки готовых изделий.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга