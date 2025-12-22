Руководитель Информационного делового центра Петербурга в Китае рассказал о первых итогах работы

Основными отраслями, которыми занимается центр, являются высокие технологии, биотехнологии, медицина, судостроение, инженерия, пищевой промышленности, туризм и творческая индустрия.

Руководитель Информационного делового центра Петербурга в Пекине Кирилл Лесников рассказал "Петербургскому дневнику" о первых итогах работы центра спустя три месяца после открытия.

Лесников напомнил, что на церемонии открытия центра присутствовали руководители городских властей, выразившие надежду, что новый центр станет важным звеном, способствующим достойному представлению Петербурга и налаживанию эффективного взаимодействия с правительством города. Руководители рекомендовали центру развивать контакты не только с Комитетом по внешним связям, но и с другими ведомствами, влияющими на развитие города.

Целью центра является поддержка широкого спектра сотрудничества между Петербургом и китайскими партнерами в областях торговли, инвестиций и науки.

Далее Лесников объяснил, что центр служит ключевым мостом для бизнеса обеих стран: обеспечивает петербургским предпринимателям доступ к сложному, но привлекающему внимания китайскому рынку, помогая разобраться в особенностях китайского рынка и консультируя по вопросам размещения товаров и услуг. Одновременно центр представляет собой полезный ресурс для китайских компаний, желающих изучить инвестиционные возможности Петербурга.

Основными отраслями, которыми занимается центр, являются высокие технологии, биотехнологии, медицина, судостроение, инженерия, пищевой промышленности, туризм и творческая индустрия. Основная задача центра — способствовать интеграции, помогать партнерам находить друг друга и переходить к реализации совместных проектов.

Рассуждая о взаимосвязи центра с другими подразделениями Санкт-Петербурга в Китае, Лесников пояснил, что особый упор делается на сотрудничество с информационно-деловым центром в Шанхае, поскольку обе структуры функционируют на базе Российско-китайской гильдии коммерции. Вместе они осуществляют совместное сопровождение проектов, обмениваются контактами и актуальной информацией. Пекинский центр, расположенный в столице, берет на себя роль главного координатора взаимодействия с федеральным правительством, основными предприятиями и научно-исследовательскими центрами Китая.

Говоря о ранних достижениях, Лесников указал на установление регулярных рабочих контактов с высшими учебными заведениями Китая, торгпредством России, посольством и районными властями Пекина. Одним из важных успехов стало инициирование переговоров между правительством района Чанпин и городом Петербургом, направленных на формирование побратимских связей. Кроме того, была проведена презентация особых экономических зон Петербурга, привлекшая значительное внимание китайских компаний.

Лесников обратил внимание на увеличившуюся активность китайских предпринимателей, обратившихся в центр. Если вначале большую часть запросов представляли петербургские компании, то сейчас фиксируется существенный приток китайских клиентов, заинтересованных в развитии бизнеса с российским партнером.

Лесников выразил уверенность, что привлекательность Петербурга для китайских инвесторов выходит за пределы традиционного представления о нём как о рынке сбыта. Современные инвесторы видят в городе уникальный стратегический узел, соединяющий высокий научный потенциал с выгодным географическим положением.

Особый вклад в развитие российско-китайских отношений внесла отмена визового режима для граждан обоих государств, позволяющая ускорить переговорный процесс и личные знакомства между сторонами. Хотя до отмены визы оформление электронной визы не составляло особого труда, новое положение открыло дополнительные удобства и ускорило взаимодействие между компаниями.

Наконец, Лесников упомянул свое владение китайским языком, которое он начал изучать сначала в школе, продолжив обучение в университете и совершенствуясь в процессе стажировок в Китае. Овладение языком он назвал крайне полезным профессиональным инструментом, необходимым для полноценного взаимопонимания и эффективной коммуникации с китайскими партнерами.

Фото: предоставлено Информационным деловым центром Санкт-Петербурга в Пекине