Фрегат "Адмирал флота Касатонов" закончил испытания

В июне корабль ждет ревизия, после чего он пополнит ряды Военно-морского флота.

На Северную верфь в Петербурге вернулся первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Корабль завершил морскую часть государственных испытаний, теперь его ждет ревизия, после чего будет передан Военно-морскому флоту.

В ходе испытаний в Балтийском море прошли проверку все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Ранее мы сообщали о том, что фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ России. Военные рассказали, что первый серийный корабль проекта 22350 успешно завершил тесты. Сейчас он направился в Балтийское море. В пресс-службе Северного флота напомнили, что изначально испытания фрегата должны были проводиться в акватории Белого моря. Туда "Адмирал Касатонов" направился еще в октябре 2019 года.

Фото: ПАО СЗ "Северная верфь"