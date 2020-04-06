Сейчас корабль направляется в Балтийское море.

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил испытания на Северном флоте. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ России. Военные рассказали, что первый серийный корабль проекта 22350 успешно завершил тесты. Сейчас он направился в Балтийское море.

В пресс-службе Северного флота напомнили, что изначально испытания фрегата должны были проводиться в акватории Белого моря. Туда "Адмирал Касатонов" направился еще в октябре 2019 года. Известно, что испытания корабля проводились в несколько этапов. Первые тесты начались 20 ноября прошлого года. Сначала военные проверили взаимодействие фрегата с ракетным вооружением. Экипаж успешно произвел стрельбу при помощи крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" по мишеням в море. На территории Баренцева моря фрегат занимался артиллерийской стрельбой по морским и береговым объектам. Военные проверили возможности торпедной атаки по подводным целям, отработали действия экипажа при взаимодействии с авиацией и судами обеспечения.

ВМФ России получат 5 подлодок и 9 кораблей в 2020 году.

Видео: YouTube / Минобороны России