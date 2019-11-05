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"Адмирал Касатонов" испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

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"Адмирал Касатонов" испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море. Он успешно справился с очередным этапом государственных ходовых испытаний. Экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Напомним, что задачей РЭБ является обеспечение безопасности обороны корабля от атак ракетами противника. После прохождения всех тестов фрегат будет зачислен в состав надводных кораблей Северного флота России. "Адмирал Касатонов" создан на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию.

Видео: YouTube/chakib larbi

Теги: адмирал касатонов, баренцево море, рэб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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