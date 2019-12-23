На руководящие должности назначено несколько офицеров.

Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию. Соответствующий приказ подписан несколько дней назад. Сейчас офицеры готовятся в исполнению новых обязанностей. Об этом сообщили "Известия".

В частности, на должность главы инновационного технополиса "ЭРА" назначен Владимир Ивановский. Ранее генерал-лейтенант занимал пост руководителя военной полиции. Теперь он будет заниматься взаимодействием с молодыми учеными. Ранее Ивановский уже работал с инновационными частями ВС РФ. Он также является доктором технических наук, профессором и заслуженным деятелем науки России.

Должность начальника Главного штаба ВМФ получил адмирал Александр Витко. Он командовал черноморским флотом в 2014 году. Заместителем чиновника стал вице-адмирал Владимир Касатонов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Забайкалье возбудили дело из-за дедовщины в воинской части.

Видео: YouTube/Минобороны России