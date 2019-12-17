В Забайкалье возбудили дело из-за дедовщины в воинской части

Устроившего стрельбу солдата и еще несколько человек признали потерпевшими.

В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части. Устроившего стрельбу солдата-срочника и еще несколько человек признали потерпевшими. Об этом сообщил в Facebook адвокат обвиняемого Руслан Нагиев.

Трагедия произошла 25 октября в воинской части 54160 при смене караула. 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по офицерам и сослуживцам. Разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять. В результате происшествия погибли восемь человек. Стрелка задержали. На допросе он заявил, что не жалеет о содеянном. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

По одной из версий Минобороны, устроивший стрельбу рядовой мог совершить преступление на почве нервного срыва.

Ранее мы писали, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу.