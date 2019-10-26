Появились первые кадры с места бойни в Забайкалье

На снимках видно тела погибших военнослужащих и самого стрелка.

В сети появились первые кадры с места бойни в военной части в Забайкалье, где 20-летний солдат-срочник расстрелял восемь человек. На снимках видно тела погибших военнослужащих и самого стрелка.

ЧП произошло 25 октября во время смены караула. Солдат взял в руки оружие и выстрелил в капитана. После этого другие военные легли на пол, однако злоумышленник начал стрелять и по ним. После содеянного стрелок пытался скрыться, однако его удалось задержать.

На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном. По некоторым данным, солдата мог затравить убитый им лейтенант. Знакомый задержанного предположил, что тот просто не выдержал издевательств. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

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Фото: ВКонтакте / Инцидент Барнаул

Видео: Youtube/ Military Forces XXI Century