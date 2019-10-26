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Сегодня, 12:44
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Alena_Zinovieva
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Появились первые кадры с места бойни в Забайкалье

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На снимках видно тела погибших военнослужащих и самого стрелка.

В сети появились первые кадры с места бойни в военной части в Забайкалье, где 20-летний солдат-срочник расстрелял восемь человек. На снимках видно тела погибших военнослужащих и самого стрелка.

ЧП произошло 25 октября во время смены караула. Солдат взял в руки оружие и выстрелил в капитана. После этого другие военные легли на пол, однако злоумышленник начал стрелять и по ним. После содеянного стрелок пытался скрыться, однако его удалось задержать.

На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном. По некоторым данным, солдата мог затравить убитый им лейтенант. Знакомый задержанного предположил, что тот просто не выдержал издевательств. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Ранее мы писали, что освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина прилетела в Москву.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Барнаул

Видео: Youtube/ Military Forces XXI Century

Теги: военная часть, стрельба, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 13 )

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Аноним
Сегодня 13:17

Убийца очередной "зверёк" по фамилии ШАМСУТДИНОВ. 

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Сегодня 13:20

Обычно звери за нож хватаются, а здесь зверьку автомат дали. Им только в стойбат дорога. И лопату с киркой в руки....

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Аноним
Сегодня 13:22

казнить маму, папу его 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:43

Не суди завтра не знаешь что с тобой может случиться

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Аноним
Сегодня 13:15

затравили пацана,при попустительстве офицера,ответочка прлетела

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:23

Пора менять министра и начальника генштаба. А иначе л/с перестреляет друг друга. Они уже герои России. Пусть другие тоже получат

 

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Аноним
Сегодня 13:59

Эта сволочь наслушалась навальнят и им подобных. А где отбор попсихологическим принципам? Почему комиссии при наборе не тестируют рекрутов? Неужели его признают невменяемым или оправдают за бойню? Таких надо просто рвать на куски на месте преступления. Что он может сказать родителям погибших?

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Аноним
Сегодня 13:44

Чурбанов надо убирать в горы и что бы они служили отдельно! Дикие животные армия это не для них 

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Аноним
Сегодня 13:34

Еше одна тема для "следствия вели"

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Яковлев Дмитрий
Сегодня 13:18

затравили пацана,при попустительстве офицера,вот ответочка и прилетела

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