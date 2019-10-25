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В Забайкалье солдат-срочник застрелил семерых сослуживцев и сбежал

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Устроивший стрельбу солдат жив.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что в Забайкалье солдат-срочник застрелил семерых сослуживцев и сбежал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в воинской части в поселке Горный. По данным инсайдера, молодой человек открыл огонь по сослуживцам при смене караула. 

Уточняется, что стрелявгий солдат жив. Военные смогли задержать беглеца своими силами. 

Ранее мы сообщали о том, что в Приморье педофил со стажем напал на 8-летнюю девочку.

Видео:Military Forces XXI Century

Теги: новости спб, общество, происшествия, солдат застрелил солсуживцев
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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