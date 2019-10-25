Устроивший стрельбу солдат жив.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что в Забайкалье солдат-срочник застрелил семерых сослуживцев и сбежал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в воинской части в поселке Горный. По данным инсайдера, молодой человек открыл огонь по сослуживцам при смене караула.

Уточняется, что стрелявгий солдат жив. Военные смогли задержать беглеца своими силами.

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Видео:Military Forces XXI Century