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В Приморье педофил со стажем напал на 8-летнюю девочку
Сегодня, 9:33
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MShaffter

В Приморье педофил со стажем напал на 8-летнюю девочку

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В городе Артём педофил похитил и надругался над 8-летней девочкой.

В городе Артём в Приморье извращенец похитил 8-летнюю девочку.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 8-летней дочери. Сотрудники полиции и неравнодушные граждане бросились на поиски ребенка. Вскоре волонтерам удалось обнаружить девочку. Ее удерживал в гаражах 30-летний мужчина со спущенными штанами. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера".

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа,  проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал. Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям. 

СУ СК РФ по Приморскому краю

Следственные органы сообщают, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Фото: Рixabay

Теги: новости приморья, новости россии, педофил, страдают дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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