Освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина прилетела в Москву

Женщину приговорили к 18 месяцам по обвинению в работе иностранным агентом.

Освобожденная из заключения в США Мария Бутина прилетела в Москву. Самолет "Аэрофлота" рейса SU-111 "Майами – Москва" приземлился в Шереметьево. Об этом пишет РБК.

В аэропорту Марию ждал отец Валерий, который специально прилетел в столицу, чтобы встретить дочь. У выхода Бутину также ожидали около 50 журналистов с камерами.

Россиянку задержали в США в июле прошлого года и обвинили в работе иностранным агентом. Суд приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Однако потом срок был сокращен из-за того, что женщина пошла на сделку со следствием.

В пятницу, 25 октября. Бутину освободили из федеральной тюрьмы США и перевели в иммиграционную. На следующий день ее доставили в аэропорт Майами.

Ранее мы писали, что Минобороны обвинило США в бандитизме из-за контроля нефти в Сирии.

Видео: Youtube/ Washington Post