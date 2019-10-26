Минобороны обвинило США в бандитизме из-за контроля нефти в Сирии

В министерстве отметили, что нефтяные месторождения принадлежат только Сирийской Арабской Республике.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал "международным государственным бандитизмом" действия США по захвату и удержанию нефтяных полей на востоке Сирии. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению Конашенкова, этим американцы занимаются вместо борьбы с терроризмом. И причина такой деятельности, по мнению генерал-майора, "лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом".

По словам Конашенкова, ни в законах США, ни в международном праве нет закона, который позволял бы американским войскам охранять углеродные залежи Сирии от самой республики и ее народа. Он подчеркнул, что нефтяные месторождения принадлежат только Сирийской Арабской Республике.

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Видео: Youtube/ CareerOneStop