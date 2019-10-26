В Сирии пропали 50 задержанных за связь с террористами россиянок

Они могли сбежать во время турецкой операции в стране.

Около 50 россиянок с детьми, задержанных за связь с террористической организацией "Исламское государство"*, пропали из лагеря заключенных в Сирии. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря. Неразбериха произошла во время турецкой операции в стране. Лагерь с россиянками находился под контролем курдов. Численность охраны в разгар операции сократилась, и людям удалось сбежать.

В свою очередь, женщин выгнали в пустыню. Вероятно, там они какое-то время странствовали, а затем попали в руки сирийским военным, воевавшим за Турцию. После этого следы сбежавших россиянок в Сирии потерялись.

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Видео: Youtube/ BBC News, Sky News Australia

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России