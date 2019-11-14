Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу

Погиб один из студентов и сам стрелок. Еще 3 человека пострадали.

Сегодня утром, 14 ноября, студент строительного колледжа в Благовещенске открыл огонь из ружья по учащимся.

СУ СК РФ сообщает, что 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь на поражение по учащимся. В результате стрельбы погиб 19-летний парень. Еще 3 человека, молодые люди в возрасте 17, 19 и 20 лет, получили ранения. Позднее в одном из кабинетов колледжа найдено тело стрелка с огнестрельным ранением в луже крови. Рядом с ним лежало ружье.

По факту стрельбы в колледже следственными органами возбуждено уголовное дело по статье " убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". В настоящее время в колледже работают следователи и криминалисты.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. СУ СК России

В СМИ со слов учащихся колледжа сообщают, что стрельба возникла из-за девушки.

Видео: Силовики

Фото: Силовики, СУ СК РФ