Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу

Сегодня утром, 14 ноября, студент строительного колледжа в Благовещенске открыл огонь из ружья по учащимся.
СУ СК РФ сообщает, что 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь на поражение по учащимся. В результате стрельбы погиб 19-летний парень. Еще 3 человека, молодые люди в возрасте 17, 19 и 20 лет, получили ранения. Позднее в одном из кабинетов колледжа найдено тело стрелка с огнестрельным ранением в луже крови. Рядом с ним лежало ружье.
По факту стрельбы в колледже следственными органами возбуждено уголовное дело по статье " убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". В настоящее время в колледже работают следователи и криминалисты.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.
СУ СК России
В СМИ со слов учащихся колледжа сообщают, что стрельба возникла из-за девушки.
Видео: Силовики
Фото: Силовики, СУ СК РФ
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