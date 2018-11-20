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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к государственным испытаниям
Сегодня, 14:05
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nastya960

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к государственным испытаниям

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Испытания вооружения намечены на ноябрь.

На фрегате "Адмирал флота Касатонов" параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. Об этом сообщила пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь".

Комиссия Государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа. Фрегат, находящийся в зоне ответственности Северного флота, готовится к намеченным на ноябрь испытаниям вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования.

Длина фрегата составляет 135 метров, ширина – 16 метров, он способен развивать скорость до 29 узлов, на нем может находиться 170 человек экипажа.

Ранее "Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".

Фото: Северная верфь

Теги: адмирал флота касатонов, фрегат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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