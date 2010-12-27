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"Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский"
Сегодня, 16:14
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nastya960

"Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский"

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Подводная лодка предназначена для тихоокеанского флота.

"Адмиралтейские верфи" завершили государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для тихоокеанского флота. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Испытания длились неделю (4-10 октября). В данный момент на корабле ведется ревизия, за ней последует чистовая отделка.

АО "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России.

Ранее ледокол "Виктор Черномырдин" отправился на ходовые испытания.

Фото: Адмиралтейские верфи

Теги: адмиралтейские верфи, петропавловск камчатский, подводная лодка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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