"Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский"

Подводная лодка предназначена для тихоокеанского флота.

"Адмиралтейские верфи" завершили государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для тихоокеанского флота. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Испытания длились неделю (4-10 октября). В данный момент на корабле ведется ревизия, за ней последует чистовая отделка.

АО "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России.

Ранее ледокол "Виктор Черномырдин" отправился на ходовые испытания.

Фото: Адмиралтейские верфи