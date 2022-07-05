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Минобороны: фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по военной инфраструктуре ВСУ

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Экипаж судна действовал в акватории Черного моря.

Фрегат Черноморского флота нанес удар крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по военной инфраструктуре украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж судна действовал в акватории Черного моря. Получив задачу нанести удар по объектам военной инфраструктуры противника, военнослужащие провели залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами. В результате выполненных действий были поражены назначенные цели.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России

Теги: крылатая ракета калибр, минобороны россии, фрегат, черноморский флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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