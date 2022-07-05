Минобороны: фрегат Черноморского флота нанес удар "Калибрами" по военной инфраструктуре ВСУ

Экипаж судна действовал в акватории Черного моря.

Фрегат Черноморского флота нанес удар крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по военной инфраструктуре украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж судна действовал в акватории Черного моря. Получив задачу нанести удар по объектам военной инфраструктуры противника, военнослужащие провели залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами. В результате выполненных действий были поражены назначенные цели.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России