Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. В ходе выполнения поставленных задач летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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