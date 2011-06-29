Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н

Экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. В ходе выполнения поставленных задач летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России