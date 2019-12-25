На Украине предложили лишить всех работников брони от мобилизации

Марьяна Безуглая заметила, что отправить на службу в ВСУ следует даже депутатов, но с условием.

В Киеве выступили с инициативой отменить бронь от мобилизации для любых сотрудников на украинской территории, за исключением политического лидера Владимира Зеленского и национальных министров. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала депутат Верховной Рады (местного парламента) Марьяна Безуглая. Фрагмент видеозаписи опубликовало издание "Страна".

Я считаю, что мы должны снять бронь со всех. Марьяна Безуглая, парламентарий

Законодатель пояснила, что украинских депутатов также стоит лишить брони, но для них важно предусмотреть "отдельный порядок", чтобы политики смогли голосовать. Женщина огласила свою позицию на фоне публикации национальным правительством постановления, которое ужесточает правила освобождения от мобилизации граждан. В частности, квоты военно-промышленного и энергетического комплексов снижены до уровня в 95 процентов.

Напомним, что всеобщая мобилизация объявлена на украинской земле еще в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву на службу подлежали только мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. С апреля 2024 года этот порог чиновники снизили до 25 лет.

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Фото: Telegram / Марʼяна Безугла