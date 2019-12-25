В ОП РФ предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

Сергей Рыбальченко предложил дать празднику новый статус.

На российской территории день бабушек и дедушек, который отмечается по традиции 28 октября, должен стать официальным государственным праздником. Такую позицию в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Наша комиссия последовательно выступает за то, чтобы этот день стал официальным государственным праздником. Таким же, как День семьи, любви и верности, День отца и День матери. Сергей Рыбальченко, эксперт

Эксперт надеется, что в ближайшем будущем статус бабушек и дедушек будет по-особому прописан в Семейном кодексе. В ОП полагают, что государство должно расширить перечень пожилых родственников в правах по воспитанию детей, например, предусмотреть право обратиться в больницу с ребенком, либо заселиться с внуками в гостиницу без нотариального удостоверения. Для реализации этих прав можно будет предусмотреть пункт в паспорте, где бабушки и дедушки смогут указывать несовершеннолетних внуков.

В ОП предложили ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми.

Фото: Piter.tv