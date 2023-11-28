Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение войскам двух механизированных бригад противника нанесли во взаимодействии и авиацией и артиллерией в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометы 120 калибра. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели тренировки.

Видео: Минобороны России