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Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по противовоздушной обороне

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С помощью компьютерного моделирования была сымитирована тактическая обстановка.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота провел тренировку по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировка проводилась по варианту отражения средств воздушного нападения противника. С помощью компьютерного моделирования была сымитирована тактическая обстановка в зоне проведения тренировки. В ней были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. Отмечается, что все упражнения были успешно выполнены.

Ранее в Минобороны сообщили, что США используют мощности двойного назначения для биоисследований.

Видео: Минобороны России

Теги: адмирал горшков, минобороны россии, северный флот, тренировка, фрегат
Категории: Лента новостей, Новости России,

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