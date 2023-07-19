Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел тренировку по противовоздушной обороне

С помощью компьютерного моделирования была сымитирована тактическая обстановка.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота провел тренировку по противовоздушной обороне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тренировка проводилась по варианту отражения средств воздушного нападения противника. С помощью компьютерного моделирования была сымитирована тактическая обстановка в зоне проведения тренировки. В ней были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. Отмечается, что все упражнения были успешно выполнены.

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Видео: Минобороны России