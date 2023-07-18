Игорь Кириллов рассказал о работе Пентагона с "Окситеком" и фондом Гейтсов.

Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, американские власти могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге со СМИ сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант полагает, что интерес властей США был неслучаен в сфере научно-исследовательских организаций Пентагона к изучению основных видов комаров и клещей, которые передают в себе инфекции, такие как лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге.

Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

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Фото и видео: Минобороны России