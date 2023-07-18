Игорь Кириллов рассказал о задаче МНТЦ.

Американское внешнеполитическое ведомство развернуло информационную кампанию против выдвигаемых Россией обвинений в отношении Вашингтона о нарушении военными Пентагона конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на брифинге с журналистами начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант подчеркнул, что публикуемая министерством по обороне информация, несмотря на существующую в мире жесткую западную цензуру, все же была услышана многими СМИ. В частности, опубликованы материалы о нарушениях техники безопасности в американских биологических лабораториях, а также об усилении функций патогенов в Бостонском университете и переносе незавершенных украинских проектов на территорию других государств планеты.

Одновременно Госдепартаментом США была развернута активная информационно-пропагандистская кампания по нейтрализации выдвигаемых Россией обвинений в нарушении американскими военными биологами положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Игорь Кириллов, глава РХБХ РФ

Военнослужащий добавил, что важная роль в указанной работе отводится международному научно-техническому центру (МНТЦ). Именно эта структура анимается финансированием онлайн-мероприятий по борьбе с информацией о биолабораториях США на Украине, а также по формированию позитивного восприятия военных проектов Вашингтона на постсоветском пространстве.

Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований.

Фото и видео: Минобороны России